Депутат Харьковщины из "Оппоблока" скрыл фирмы жены в РФ и Крыму – СМИ

1836 просмотров
0
Понедельник, 12 июня 2017, 12:27

Депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционного блока" Александр Губин скрыл в декларации долю жены в российской фирме, директором которой является он сам.

На основании информации ОО "Харьковский антикоррупционный центр" об этом юристы bihus.info заявили Национальному антикоррупционному бюро о декларировании недостоверной информации.

Согласно e-декларации депутата Губина за 2016, ни в оккупированном Крыму, ни за рубежом его семья не имеет бизнеса.

В то же время, в Едином реестре юридических лиц Российской Федерации есть сведения о взносах Ирины Губиной в уставные капиталы 5 фирм на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Две из этих фирм – ООО "Престиж Автомоторс" и ООО "Престиж Авто Крым" – зарегистрированы на территории оккупированного Крыма по российскому законодательству. Партнером Губиной в обществе "Престиж Авто Крым" является депутат Харьковского горсовета Игорь Арих, который также не указал эту фирму в декларации.

По данным антикоррупционеров, Ирина Губина также является основателем российских компаний "Рустранс-Сервис" и "Диана".

В разделе "Корпоративные права" депутат указал, что имеет взносы в уставные фонды предприятий ЧП "Транс-Инвест", ООО "Престиж Авто Сити", ООО "Рыбацко-охотничий клуб "Фортуна", ООО "Транс-инвест". У Ирины Губиной задекларированы взносы в ЧП "ТМ Вера".

Доход депутата от предпринимательской деятельности за год составил 406 тысяч гривен, а его жены – 300 тысяч гривен. Доходы за пределами страны не указаны.

Александр Губин,
Александр Губин, "Оппоблок"

В собственности депутата Губина и его супруги – 5 земельных участков, жилые дома на 171,1 кв.м. в Терновой и 43,1 кв.м. в Харькове, жилой дом, комплекс 8 642 кв.м. в Васищево, нежилые помещения площадью 160,8 кв.м. в Ялте, и еще два жилых дома.

Супруги Губины владеют 13 транспортными средствами, среди которых три автомобиля марки Mercedes Benz, Toyota RAV4 и Porsche Cayenne.

Также в собственности семьи 5 элитных часов, у Ирины Губиной есть шуба из шиншиллы и ценные ювелирные изделия.

Кроме того, Александр Губин указал, что одолжил другим лицам 1,5 миллиона долларов, в наличных он и жена держат 250 тысяч долларов и 2,5 миллиона гривен.

Темы: декларации Оппозиционный блок Харьковская область Росcия НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рябошапка: Корчак плохо справляется с обязанностями главы НАПК 10 июня 2017, 01:18
Кличко говорит, что рассказал НАБУ все об имуществе – а дома брата 9 июня 2017, 10:18
НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой 8 июня 2017, 16:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Обещанного Порошенко закона о возвращении территорий до сих пор нет
Обострение в зоне АТО продолжается, 12 июня тоже есть потери – штаб
Патрульная дорожная полиция выехала на четыре трассы
В АП настаивают: Антикоррупционный суд важен для судебной реформы
Все новости
Интервью

Писательница Сюзанна Шолль: Нет никакой русской души

Интервью

Эдгар Винницкий: Играю на улице, чтобы появилось поколение открытых людей