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Депутат Харківщини з "Опоблоку" приховав фірми дружини у РФ і Криму - ЗМІ

Понеділок, 12 червня 2017, 12:27

Депутат Харківської обласної ради від "Опозиційного блоку" Олександр Губін приховав у декларації частку дружини в російській фірмі, директором якої є він сам.

На підставі інформації ГО "Харківський антикорупційний центр" про це юристи bihus.info заявили Національному антикорупційному бюро про декларування недостовірної інформації.

Згідно з e-декларацією депутата Губіна за 2016 рік, ані в окупованому Криму, ані за кордоном його родина не має бізнесу.

Водночас, у Єдиному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації є відомості про внески Ірини Губіної до статутних капіталів 5 фірм на загальну суму понад 1,6 мільйона рублів.

Дві з цих фірм – ТОВ "Престиж Автомоторс" і ТОВ "Престиж Авто Крим" – зареєстровані на території окупованого Криму за російським законодавством. Партнером Губіної у товаристві "Престиж Авто Крим" є депутат Харківської міськради Ігор Аріх, який також не вказав цю фірму в декларації.

За даними антикорупціонерів, Ірина Губіна також є засновником російських компаній "Рустранс-Сервис" і "Диана".

У розділі "Корпоративні права" депутат вказав, що має внески до статутних фондів підприємств ПП "Транс-Інвест", ТОВ "Престиж Авто Сіті", ТОВ "Рибацько-мисливський клуб "Фортуна", ПП "Транс-інвест". У Ірини Губіної задекларовано внески у ПП "ТМ Віра".

Дохід депутата від підприємницької діяльності за рік склав 406 тисяч гривень, а його дружини – 300 тисяч гривень. Доходи за межами країни не вказані.

Олександр Губін,
Олександр Губін, "Опоблок"

У власності депутата Губіна та його дружини – 5 земельних ділянок, житлові будинки на 171,1 кв.м. у Терновій і 43,1 кв.м. у Харкові, житловий будинок, комплекс 8642 кв.м. у Васищево, нежитлові приміщення площею 160,8 кв.м. у Ялті, і ще два житлових будинки.

Подружжя Губіних володіє 13 транспортними засобами, серед яких три автомобілі марки Mercedes Benz, Toyota RAV4 та Porsche Cayenne.

Також у власності родини 5 елітних годинників, у Ірини Губіної є шуба з шиншили та коштовні ювелірні вироби.

Крім того, Олександр Губін вказав, що позичив іншим людям 1,5 мільйона доларів, в готівці він та дружина тримають 250 тисяч доларів і 2,5 мільйона гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїОпозиційний блокХарківська областьРосіяНАБУ
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