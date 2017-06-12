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Депутат Харьковщины из "Оппоблока" скрыл фирмы жены в РФ и Крыму – СМИ

Понедельник, 12 июня 2017, 12:27

Депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционного блока" Александр Губин скрыл в декларации долю жены в российской фирме, директором которой является он сам.

На основании информации ОО "Харьковский антикоррупционный центр" об этом юристы bihus.info заявили Национальному антикоррупционному бюро о декларировании недостоверной информации.

Согласно e-декларации депутата Губина за 2016, ни в оккупированном Крыму, ни за рубежом его семья не имеет бизнеса.

В то же время, в Едином реестре юридических лиц Российской Федерации есть сведения о взносах Ирины Губиной в уставные капиталы 5 фирм на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Две из этих фирм – ООО "Престиж Автомоторс" и ООО "Престиж Авто Крым" – зарегистрированы на территории оккупированного Крыма по российскому законодательству. Партнером Губиной в обществе "Престиж Авто Крым" является депутат Харьковского горсовета Игорь Арих, который также не указал эту фирму в декларации.

По данным антикоррупционеров, Ирина Губина также является основателем российских компаний "Рустранс-Сервис" и "Диана".

В разделе "Корпоративные права" депутат указал, что имеет взносы в уставные фонды предприятий ЧП "Транс-Инвест", ООО "Престиж Авто Сити", ООО "Рыбацко-охотничий клуб "Фортуна", ООО "Транс-инвест". У Ирины Губиной задекларированы взносы в ЧП "ТМ Вера".

Доход депутата от предпринимательской деятельности за год составил 406 тысяч гривен, а его жены – 300 тысяч гривен. Доходы за пределами страны не указаны.

Александр Губин,
Александр Губин, "Оппоблок"

В собственности депутата Губина и его супруги – 5 земельных участков, жилые дома на 171,1 кв.м. в Терновой и 43,1 кв.м. в Харькове, жилой дом, комплекс 8 642 кв.м. в Васищево, нежилые помещения площадью 160,8 кв.м. в Ялте, и еще два жилых дома.

Супруги Губины владеют 13 транспортными средствами, среди которых три автомобиля марки Mercedes Benz, Toyota RAV4 и Porsche Cayenne.

Также в собственности семьи 5 элитных часов, у Ирины Губиной есть шуба из шиншиллы и ценные ювелирные изделия.

Кроме того, Александр Губин указал, что одолжил другим лицам 1,5 миллиона долларов, в наличных он и жена держат 250 тысяч долларов и 2,5 миллиона гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииОппозиционный блокХарьковская областьРосcияНАБУ
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