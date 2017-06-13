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Турчинов: Время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе

Вторник, 13 июня 2017, 09:23
Турчинов: Время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе
vidia.org

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал он.

"В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - заявил Турчинов.

 
По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил - это объявление войны и антитеррористической операции.

"Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований", - пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.

В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что такой подход "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

"Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассТурчинов
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