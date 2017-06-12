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Обещанного Порошенко закона о возвращении территорий до сих пор нет

Понедельник, 12 июня 2017, 13:17

Несмотря на заявление президента три месяца назад, ни один орган не занимается подготовкой законопроекта о восстановлении территориальной целостности оккупированных территорий.

Об этом в своем Facebook написал депутат Мустафа Найем, публикую ответы из АП, Кабмина и СНБО.

"Если помните, три месяца назад на экстренном заседании СНБО, посвященном событиям на востоке президент Петр Порошенко раскритиковал попытки парламента принять закон об оккупированных территориях, и публично анонсировал разработку своего закона "О восстановлении территориальной целостности", - написал он.

"С тех пор я написал множество писем, пытаясь узнать, кто разрабатывает этот законопроект, как и чем можно помочь", - рассказал депутат.

По его словам, в АП ему ответили, что "законом занимается СНБО".

"В СНБО меня направили на правительство. Кабинет министров был слегка удивлен такому повороту событий и предположил, что, возможно, этим занимается Министерство по вопросам временно оккупированных территорий", - написал он.

 
 
 

"Насколько я знаю, ни в АП, ни в СНБО, ни в КМУ ни в каком-либо другом органе не просто нет рабочей группы по разработке законопроекта о восстановлении территориальной целостности, нет даже официального распоряжения о подготовке документа с таким содержанием", - заявил Найем.

"Наработки глубоко уважаемого мной Владимира Горбулина лежат под сукном, никакой стратегии правого регулирования вопроса на национальном уровне нет", - сообщил он.

Он также отметил, что и он, и множество коллег-депутатов, экспертов и общественных организаций готовы в любой момент подключиться к созданию такой стратегии, "если, конечно, это станет приоритетом главы государства".

При этом, он отметил, что в понедельник в Украинском институте будущего состоится публичная презентация законопроектов о временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, автором одного из которых (№6400-2) является и он.

"Наш документ мы готовили при содействии множества общественных организаций и международных органов", - написал он.

Как известно, 15 марта президент Петр Порошенко на заседании СНБО предложил подготовить, рассмотреть и принять закон о восстановлении территориальной целостности, который отвечал бы национальным интересам Украины.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоДонбассКрым
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