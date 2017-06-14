Парубий: В Пентагоне обсуждают вопрос выделения Украине летального оружия

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом он сказал в ходе визита в США, передает пресс-служба ВР.

По словам Парубия, вопрос предоставления летальной оружия, также как и вопрос усиления санкций им поднимался в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", - отметил он.

Парубий заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - добавил он.