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Парубий: В Пентагоне обсуждают вопрос выделения Украине летального оружия

Среда, 14 июня 2017, 01:55
Парубий: В Пентагоне обсуждают вопрос выделения Украине летального оружия

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом он сказал в ходе визита в США, передает пресс-служба ВР.

По словам Парубия, вопрос предоставления летального оружия, как и вопрос усиления санкций, поднимался им в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", - отметил он.

Парубий заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - добавил он.

Темы: ПарубийСШАоружие
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