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Парубій: У Пентагоні обговорюють питання виділення Україні летальної зброї

Середа, 14 червня 2017, 01:55
Парубій: У Пентагоні обговорюють питання виділення Україні летальної зброї

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в Пентагоні обговорюється питання про надання Україні летальної зброї.

Про це він сказав в ході візиту в США, передає прес-служба ВР.

За словами Парубія, питання надання летальної зброї, як і питання посилення санкцій, піднімалося ним у Пентагоні.

"Він не знято з порядку денного, з цього питання йдуть дискусії. І якщо раніше було негативне рішення, то сьогодні питання залишається відкритим", - зазначив він.

Парубій запевнив, що "немає негативної відповіді, дискусія відкрита".

"Виділення зброї обговорюється, це має як технічне, так і символічне значення для посилення співпраці між Україною і США", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійСШАзброя
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