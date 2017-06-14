На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники

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Среда, 14 июня 2017, 15:21

Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне.

Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды".

Ожидается, что в ближайшее время администрация президента официально объявит о данном визите.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников.

"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой.

Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю.

Темы: Трамп США
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