В помещении НАПК проводят обыск

В помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в НАПК.

По информации собеседника, обыск проводят в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По информации собеседника УП, Проводит Нацполиция. УП проверяет эту информацию.

Впоследствии сам Руслан Радецкий подтвердил "Украинской правде" информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - сказал Радецкий.

На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

Роман Романюк, Оксана Коваленко, УП