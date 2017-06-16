Адвокаты Януковича против суда присяжных. Не доверяют бюджетникам

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Пятница, 16 июня 2017, 09:18

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк против суда присяжных, так как, по его словам, большинство присяжных бюджетники.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием по делу экс-президента в пятницу.

"В этом судебном заседании суд присяжных вести нельзя, поскольку защита против проведения суда присяжных <...> Вы посмотрите, 70 процентов присяжных, которые есть в Оболонском суде - это бюджетники, во-первых", - сказал он.

"Во-вторых, это люди, которые раньше работали или имели контакты с правоохранительной системой. В условиях, в которых оказались эти присяжные, говорить о возможности объективного рассмотрения ими дела не представляется возможным. Поэтому защита категорически против суда присяжных и за суд в составе трех судей", - сказал Сердюк.

Как сообщалось, защита Виктора Януковича в деле государственной измены высказывалась против суда присяжных, однако не объясняла, почему.

Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует его письмо от 1 марта 2014 году к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший лидер Украины направил и Совете Федерации РФ.

По мнению ГПУ, это письмо узаконил предоставления Путину разрешения на использование российских войск в Украине, что способствовало аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о государственной измене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Суд разрешил участие по видеосвязи экс-президенту, который бежал в Россию, и предоставил Януковичу 3 варианта видеосвязи с судом.

29 мая 2017 года на заседании суда адвокаты зачитали заявление подзащитного, в котором говорится, что Янукович хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

Украинская правда

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