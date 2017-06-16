Порошенко рассказал, как ходил на ночные дежурства с женой

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Пятница, 16 июня 2017, 12:27

Президент Петр Порошенко рассказал, как ходил со своей женой на ночные дежурства в больницу.

Об этом он сказал во время поздравления медицинских работников.

"Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее ", - сказал Порошенко.

"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал он.

Как известно, первая леди страны Марина Порошенко стала телеведущей утренней рубрики о спорте.

Украинская правда

Темы: Порошенко медицина
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