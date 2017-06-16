Порошенко розповів, як ходив на нічні чергування з дружиною

Президент Петро Порошенко розповів, як ходив зі своєю дружиною на нічні чергування у лікарню.

Про це він сказав під час привітання медичних працівників.

"Треба дуже любити професію лікаря. Бо, якщо ти її не любиш, ти працювати не зможеш. Я це знаю абсолютно точно, оскільки з моїх 18 років разом з Мариною, яка тоді була майбутнім лікарем, кожну ніч ходив разом з нею на нічні чергування, бо дуже любив і люблю її", - сказав Порошенко.

"І ми порушували інколи інструкції. Я давав їй поспати годину і сам ходив, ставив уколи, робив певні визначення, які робили лікарі і ще тоді зрозумів, наскільки це важка і дуже вдячна праця", - сказав він.

Як відомо, перша леді країни Марина Порошенко стала телеведучою ранкової рубрики про спорт.

Українська правда