Порошенко рассказал, как ходил на ночные дежурства с женой

Президент Петр Порошенко рассказал, как ходил со своей женой на ночные дежурства в больницу.



Об этом он сказал во время поздравления медицинских работников.



"Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее ", - сказал Порошенко.



"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал он.



Как известно, первая леди страны Марина Порошенко стала телеведущей утренней рубрики о спорте.



Украинская правда