Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко рассказал, как ходил на ночные дежурства с женой

Пятница, 16 июня 2017, 12:27

Президент Петр Порошенко рассказал, как ходил со своей женой на ночные дежурства в больницу.

Об этом он сказал во время поздравления медицинских работников.

"Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее ", - сказал Порошенко.

"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал он.

Как известно, первая леди страны Марина Порошенко стала телеведущей утренней рубрики о спорте.

Украинская правда

Темы: Порошенкомедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: