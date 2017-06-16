Насиров может предстать перед судом Британии – посольство

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Пятница, 16 июня 2017, 14:36

Правоохранительные органы Великобритании изучат возможные факты нарушения закона главой фискальной службы Украины Романом Насировым и решат, должен ли он предстать перед судом в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает в Facebook британское посольство в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киев, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства "Украинской правде" уточнили, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сотрудничает с украинскими органами следствия - НАБУ и САП - по делу Насирова, которое расследуется в Украине.

Отвечая на вопрос, открыто ли такое дело в Великобритании, в пресс-службе ответили: "Проводятся дополнительные проверки, изучаются обстоятельства и рассматриваются возможности открытия такого дела".

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга нескольким компаниям.

Во время следствия выяснилось, что у Насирова, кроме украинского, есть гражданство Великобритании.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Насиров Великобритания суд
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