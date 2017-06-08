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Посольство подтвердило, что Насиров давали британское гражданство

Четверг, 8 июня 2017, 13:27

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подтвердила, что информация относительно британского паспорта отстраненного главы ДФС Романа Насирова передана Национальному антикоррупционному бюро.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшей информации, предоставленной паспортной службы ВБ украинской стороне", - написала Гоф.

Как сообщалось, в четверг, 8 июня, Соломенский райсуд Киева отказался взыскать 100 млн гривен в доход государства с временно отстраненного председателя ДФС Романа Насирова из-за того, что по ходатайству НАБУ и САП Насиров не сдал британский паспорт, нарушив условия залога.

Насиров назвал доказательства представленные обвинением отн

осительно британского паспорта фальсификацией.

Ранее Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

В марте был обнародован документ, который подтверждал британский паспорт Насирова.

 

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировВеликобритания
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