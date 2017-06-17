СМИ сообщают о 70 погибших при пожаре в Лондоне

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Суббота, 17 июня 2017, 01:05

Число погибших в результате пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower возросло до 70 человек.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 июня, десятки протестующих против действий власти в связи с пожаром в Grenfell Tower, ворвались в здание совета лондонского округа Кенсингтона и Челси.

Они требовали обнародовать полный список жертв трагедии, немедленно переселить пострадавших в пределах их района, выплатить компенсацию за утраченное имущество и провести проверки в аналогичных зданиях в этом районе.

Позже стало известно, что пострадавшим в результате пожара выделят 5 миллионов фунтов помощи.

Сильный пожар начался в многоэтажке Grenfell Tower в ночь на 14 июня. Здание, в котором находилось 120 квартир, сгорело почти полностью.

По данным издания The Sun во время пожара пропали без вести не менее 65 человек. Согласно последним официальным данным, на третий день после пожара погибшими считаются 30 человек.

Темы: Великобритания
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