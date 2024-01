СМИ сообщают о 70 погибших при пожаре в Лондоне

Число погибших в результате пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower возросло до 70 человек.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию.

Number of people missing and feared dead from the #GrenfellTower fire has risen to 70, according to Sky sources pic.twitter.com/CLfPo5k0aq