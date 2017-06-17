Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ повідомляють про 70 загиблих під час пожежі в Лондоні

Субота, 17 червня 2017, 01:05

Число загиблих в результаті пожежі в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower зросло до 70 осіб.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 16 червня, десятки протестуючих проти дій влади в зв'язку з пожежею в Grenfell Tower, увірвалися в будівлю ради лондонського округу Кенсінгтона і Челсі.

Вони вимагали оприлюднити повний список жертв трагедії, негайно переселити постраждалих в межах їх району, виплатити компенсацію за втрачене майно та провести перевірки в аналогічних будівлях в цьому районі.

Пізніше стало відомо, що постраждалим в результаті пожежі виділять 5 мільйонів фунтів допомоги.

Сильна пожежа сталася в багатоповерхівці Grenfell Tower в ніч на 14 червня. Будівля, в якій знаходилося 120 квартир, згоріла майже повністю.

За даними видання The Sun під час пожежі пропали безвісти не менше 65 людей. Згідно з останніми офіційними даними, на третій день після пожежі загиблими вважаються 30 осіб.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: