ЕС предлагает провести европейскую церемонию прощания с Гельмутом Колем

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Воскресенье, 18 июня 2017, 02:37

ЕС собирается организовать европейскую церемонию прощания с умершим 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Об этом глава Еврокомиссии  Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Bild am Sonntag, пишет DW.com.

"Еще при жизни Гельмут Коль был назван почетным гражданином Европы в знак признания его исключительных заслуг", - пояснил Юнкер.

По словам руководителя ЕК, он готов внести личный вклад в организацию подобного прощания. По информации газеты, оно может пройти в Страсбурге.

Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал таких официальных церемоний по случаю смерти европейских политиков.

Как сообщалось, Гельмут Коль скончался 16 июня в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение Германии. 

Темы: ЕС Германия
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