Потребительские настроения украинцев улучшились

1668 просмотров
0
Воскресенье, 18 июня 2017, 16:36

В мае 2017 года потребительские настроения украинцев несколько улучшились: индекс потребительских настроений составил 58, что на 3,2 пункта больше апрельского показателя.

Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, которое осуществляет GfK Ukraine.

Как отмечается, больше всего изменились индекс ожидаемого развития экономики страны и ожидания по безработице.

В мае 2017 года индекс потребительских настроений (ИПН) составлял 58,0, что на 3,2 п. выше, чем в апреле 2017 года.

Индекс текущего положения (ИТП) увеличился на 1 п. и составил 51,2. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) увеличился на 4,6 п. и составил в мае 62,6.

Ожидания украинцев по безработице в мае улучшились - показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 135,7, что меньше показателя прошлого месяца на 6,7 п. Индекс инфляционных ожиданий составляет 181,1, что на 2,8 п. ниже апрельского уровня.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 2,6 п. ─ до значения 142,7.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша
Португалия: Украинцам советуют воздержаться от визитов в лес
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая
Конфликт противников Марша равенства с полицией: есть задержанные
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

День донора

Донорство в Украине: роль и расходы государства