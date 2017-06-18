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Споживчі настрої українців покращилися

Неділя, 18 червня 2017, 16:36

У травні 2017 року споживчі настрої українців дещо покращилися: індекс споживчих настроїв становив 58, що на 3,2 пункту більше від квітневого показника.

Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке здійснює GfK Ukraine.

Як наголошується, найбільше змінилися індекс очікуваного розвитку економіки країни та очікування щодо безробіття.

У травні 2017 року індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 58,0, що на 3,2 п. вище, ніж у квітні 2017 року.

Індекс поточного становища (ІПС) збільшився на 1 п. і становив 51,2. Індекс економічних очікувань (ІЕО) збільшився на 4,6 п. та становив у травні 62,6.

Очікування українців щодо безробіття в травні покращилися - показник індексу очікуваної динаміки безробіття становив 135,7, що менше за показник минулого місяця на 6,7 п. Індекс інфляційних очікувань становить 181,1, що на 2,8 п. нижче від квітневого рівня.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо погіршилися: індекс девальваційних очікувань збільшився на 2,6 п. ─ до значення 142,7.

Економічна правда

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