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Потребительские настроения украинцев улучшились

Воскресенье, 18 июня 2017, 16:36

В мае 2017 года потребительские настроения украинцев несколько улучшились: индекс потребительских настроений составил 58, что на 3,2 пункта больше апрельского показателя.

Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, которое осуществляет GfK Ukraine.

Как отмечается, больше всего изменились индекс ожидаемого развития экономики страны и ожидания по безработице.

В мае 2017 года индекс потребительских настроений (ИПН) составлял 58,0, что на 3,2 п. выше, чем в апреле 2017 года.

Индекс текущего положения (ИТП) увеличился на 1 п. и составил 51,2. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) увеличился на 4,6 п. и составил в мае 62,6.

Ожидания украинцев по безработице в мае улучшились - показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 135,7, что меньше показателя прошлого месяца на 6,7 п. Индекс инфляционных ожиданий составляет 181,1, что на 2,8 п. ниже апрельского уровня.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 2,6 п. ─ до значения 142,7.

Экономическая правда

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