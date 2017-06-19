Более 21 тысячи украинцев уже воспользовались безвизом

225 просмотров
0
Понедельник, 19 июня 2017, 08:40

С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами Европейского союза пересекло более полумиллиона граждан Украины.

Об этом сообщает 19 июня пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом.

Другие следовали железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины).

В ГПС отмечают, что в течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны.

С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.

Темы: ЕС визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За сутки безвизом воспользовались более 5 тысяч украинцев 18 июня 2017, 09:40
ЕС предлагает провести европейскую церемонию прощания с Гельмутом Колем 18 июня 2017, 02:37
Путин считает, что Европа не доросла до сближения с Россией 18 июня 2017, 01:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Более 21 тысячи украинцев уже воспользовались безвизом
Хроника 19 июня. Новая команда Порошенко и первые узники совести Януковича
Сутки в АТО: 47 обстрелов, 6 военных ВСУ ранены
В Лондоне фургон наехал на людей, есть погибший и пострадавшие
Все новости
Семья

8 вещей, которые чаще всего "убивают" браки

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям