Более 21 тысячи украинцев уже воспользовались безвизом
С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами Европейского союза пересекло более полумиллиона граждан Украины.
Об этом сообщает 19 июня пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечается, что во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.
Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом.
Другие следовали железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины).
В ГПС отмечают, что в течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны.
С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.
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