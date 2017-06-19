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Понад 21 тисяча українців вже скористались безвізом

Понеділок, 19 червня 2017, 08:40

Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.

Про це інформує 19 червня прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що під час подорожі понад 100 тисяч українців використовували біометричні паспорти, з яких 21,2 тисяча наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 6745 громадян, а це 32%, користалися авіаційним транспортом.

Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8725 громадян України) та Угорщиною (2840 громадян України).

У ДПС зазначають, що протягом вихідних відмічалося значне збільшення громадян, які в рамках безвізу прямували в європейські країни.

З початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 26 громадянам України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСвізи
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