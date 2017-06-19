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Более 21 тысячи украинцев уже воспользовались безвизом

Понедельник, 19 июня 2017, 08:40

С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами Европейского союза пересекло более полумиллиона граждан Украины.

Об этом сообщает 19 июня пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом.

Другие следовали железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины).

В ГПС отмечают, что в течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны.

С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.

Темы: ЕСвизы
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