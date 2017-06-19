В Донецкой области пытались взорвать электроподстанцию – полиция

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Понедельник, 19 июня 2017, 09:59

В Донецкой области неизвестные пытались подорвать электроподстанцию.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава об

 

луправления милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию ​​и село Сергеевка Покровского района", - написал он.

"Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор. Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железного транспорта продолжается", - добавил Аброськин.

Как известно, за прошедшие сутки, согласно информации пресс-центра АТО, боевики 47 раз открывали огонь, при этом 10 из них - из запрещенных 120 мм минометов.

Украинская правда

Темы: Донецкая область АТО энергетика
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