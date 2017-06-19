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Доба в АТО: 47 обстрілів, 6 військових ЗСУ поранені

Понеділок, 19 червня 2017, 07:38
Доба в АТО: 47 обстрілів, 6 військових ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 47 разів відкривали вогонь, при цьому 10 з них - із заборонених 120 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу, шестеро українських військових отримали поранення.

На Приморському напрямку бойовики 21 раз відкривали вогонь.

"Зокрема, з мінометів калібру 120 мм бандити били по наших позиціях в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. З 82-мм мінометів окупанти вели вогонь поблизу Водяного. Неподалік цих населених пунктів, а також біля Талаківки й Лебединського, проросійські незаконні збройні формування вдавались до збройних провокацій, застосовуючи менш потужне озброєння - переважно гранатомети та стрілецьку зброю", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів.

Найбільш "гаряче" було в районі Кам'янки, де терористи неодноразово били з 120 мм і 82 мм мінометів і різноманітного піхотного озброєння.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти били по позиціях ЗСУ на підступах до Луганського. Також з цього ж озброєння бойовики били по південному передмістю Авдіївки.

На Луганському напрямку терористи 15 разів відкривали вогонь, в основному, з настанням темряви.

З мінометів бойовики били по силах АТО в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського і Золотого. Зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП вони били в районі Катеринівки, Новоалександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської і Щастя.

Теми: АТОДонбас
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