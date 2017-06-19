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В Донецькій області намагалися підірвати електропідстанцію – поліція

Понеділок, 19 червня 2017, 09:59

В Донецькій області невідомі намагалися підірвати електропідстанцію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова облуправління поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні вночі невідомі намагалися підірвати підстанцію, яка забезпечує електроенергією залізничну станцію та село Сергіївку Покровського району", - написав він.

"Попередньо відомо, що вибуховий пристрій був встановлений під парканом. Пошкодження має тільки огорожа. Станція не постраждала. Наразі вона працює у штатному режимі. Рух залізного транспорту триває", - додав Аброськін.

 

Як відомо,за минулу добу, згідно з інформації прес-центру АТО, бойовики 47 разів відкривали вогонь, при цьому 10 з них - із заборонених 120 мм мінометів.

Українська правда

Теми: Донецька областьАТОенергетика
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