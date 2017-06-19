Боевики умышленно портят украинские паспорта на КПВВ

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Понедельник, 19 июня 2017, 11:16

В последнее время фиксируются неоднократные факты умышленной порчи незаконными вооруженными формированиями украинских паспортов на контрольно-пропускных пунктах с ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщает 19 июня руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"В течение последних двух месяцев фиксируются отдельные факты умышленной порчи "пограничниками" "Л/ДНР" украинских паспортов. При прохождении КПВВ на Донбассе они умышленно ставят штампы с гербами псевдореспублик в паспорта граждан, выезжающих с оккупированных территорий", – отметил Тимчук.

В Государственной пограничной службе "Украинской правде" подтвердили эту информацию

"Мы действительно подтверждаем наличие таких случаев. В последнее время мы получаем такую информацию от граждан, проживающих на временно подконтрольных боевикам территориях, действительно ставят такие печати, чтобы побуждать получать фейковые документы", – сказал представитель ГПСУ Олег Слободян.

В связи с этим пограничники обращаются к гражданам, которые проживают на ОРДЛО, не бояться сообщать о таких случаях.

"Такие случаи должны фиксироваться, чтобы потом выносились правовые решения", - отметил Слободян.

Валентина Романенко, УП

Темы: Донбасс терроризм
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