Мининформ составил свой список сайтов для запрета

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Понедельник, 19 июня 2017, 15:30

Министерство информационной политики в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил министр информационной политики Юрий Стець.

"Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине", - отметил он. По словам министра, там не было ни Вконтакте, ни Яндекса. "На сайте министерства вы увидите этот список через несколько часов", - добавил он.

Как стало известно 31 мая, министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.

На время пребывания в больнице министр возложил функции исполняющегообязанности главы ведомства на своего первого заместителя Эмине Джапарову.

В понедельник, 19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця..

Напомним, 15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым запретил в Украине соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы компании "Яндекс" и другие.

Роман Кравец, УП

Темы: интернет
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