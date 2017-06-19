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Мінінформ склав свій список сайтів для заборони

Понеділок, 19 червня 2017, 15:30

Міністерство інформаційної політики впродовж понеділка опублікує список сайтів, яких рекомендує заборонити через загрозу безпеці.

Про це в ході прес-конференції у понеділок заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

"Ми запропонували свій перелік сайтів, доступ до яких потрібно заборонити в Україні", - зазначив він. За словами міністра, там не було ні Вконтакте, ні Яндекса. "На сайті міністерства ви побачите цей список через кілька годин", - додав він.

Як стало відомо 31 травня, міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

На час перебування в лікарні міністр поклав функції виконуючого обов'язки голови відомства на свого першого заступника Еміне Джапарову.

У понеділок, 19 червня, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на даний момент відсутнє рішення профільного комітету щодо заяви про відставку Стеця.

Як відомо, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Роман Кравець, УП

Теми: інтернет
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