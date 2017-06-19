Парубий: текста закона о Донбассе нет

Новый закон о реинтеграции Донбасса пока не готов.

Об этом после заседания фракции "Народный фронт" в понедельник вечером заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, на фракции секретарь СНБО Александр Турчинов представил лишь концепцию закона. "Текста самого еще нет, проговаривалась сама концепция", - отметил он.

Парубий отметил, что закон позволит признать оккупированные территории Донбасса юридически оккупированными.

В то же время депутат Виктория Сюмар отметила, в законе будут две важные вещи: во-первых, Вооруженные силы смогут быть применены не только во время войны и АТО, во-вторых, будет создаваться оперативный штаб.

Оперативный штаб будет руководить всеми силовыми структурами на оккупированных территориях, а также военно-гражданскими администрациями.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Роман Кравец, УП