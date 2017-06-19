Парубій: тексту закону про Донбас немає

Новий закон про реінтеграцію Донбасу наразі не готовий.

Про це після засідання фракції "Народний фронт" у понеділок ввечері заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За його словами, на фракції секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону. "Тексту самого ще нема, проговорювалася сама концепція", - зазначив він.

Парубій зазначив, що закон дозволить визнати окуповані території Донбасу юридично окупованими.

У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.

Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих теріторіях, а також військово-цивільними адміністраціями.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створенняОперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Кравець, УП