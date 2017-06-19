Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій: тексту закону про Донбас немає

Понеділок, 19 червня 2017, 18:56
Парубій: тексту закону про Донбас немає

Новий закон про реінтеграцію Донбасу наразі не готовий.

Про це після засідання фракції "Народний фронт" у понеділок ввечері заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За його словами, на фракції секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону. "Тексту самого ще нема, проговорювалася сама концепція", - зазначив він.

Парубій зазначив, що закон дозволить визнати окуповані території Донбасу юридично окупованими.

У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.

Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих теріторіях, а також військово-цивільними адміністраціями.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створенняОперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: