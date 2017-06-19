Охранника Розенблатта задержали со взяткой. Нардеп говорит, что это провокация

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Понедельник, 19 июня 2017, 21:52

Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблатта при получении взятки.

Об этом Украинской правде сообщил нардеп БПП Сергей Лещенко.

По словам политика, взятку в размере 200 000 мужчина якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация.

"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - сказал он в комментарии Житомир.info.

"Моя позиция такова - это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", - прокомментировал народный депутат.

Источники в НАБУ "Украинской правде" сообщили, что детали дела раскроют только во вторник. "Это действительно важно. Все очень серьезно, но нужно подождать", - сообщили в ведомстве.

Темы: НАБУ коррупция БПП
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