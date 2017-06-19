Охранника Розенблатта задержали со взяткой. Нардеп говорит, что это провокация
Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблатта при получении взятки.
Об этом Украинской правде сообщил нардеп БПП Сергей Лещенко.
По словам политика, взятку в размере 200 000 мужчина якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.
В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация.
"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - сказал он в комментарии Житомир.info.
"Моя позиция такова - это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", - прокомментировал народный депутат.
Источники в НАБУ "Украинской правде" сообщили, что детали дела раскроют только во вторник. "Это действительно важно. Все очень серьезно, но нужно подождать", - сообщили в ведомстве.
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