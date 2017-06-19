Охранника Розенблата задержали с 200 тысячами взятки. Нардеп говорит, что это провокация
Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Борислава Розенблата при получении взятки.
Об этом Украинской правде сообщил нардеп БПП Сергей Лещенко.
По словам политика, взятку в размере 200 000 долларов США мужчина якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.
В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация.
"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - сказал он в комментарии Житомир.info.
"Моя позиция такова - это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", - прокомментировал народный депутат.
Источники в НАБУ "Украинской правде" подтвердили информацию о задержании, но подробностей не раскрыли.