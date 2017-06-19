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Охоронця Розенблата затримали з 200 тисячами хабара. Нардеп каже, що це провокація

Понеділок, 19 червня 2017, 21:52

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара.

Про це Українській правді повідомив нардеп БПП Сергій Лещенко.

За словами політика, хабар у розмірі 200 тисяч доларів США чоловік нібито отримав за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія — це провокація.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він в коментарі Житомир.info.

"Моя позиція така – це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться, і діяти в рамках законодавства. Всім злостивцям хочу повідомити, що за депутатський мандат не тримаюся і вірю в те, що справедливість восторжествує. До речі, мене НАБУ не допитувало", - прокоментував народний депутат.

Джерела у НАБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про затримання, але подробиць не розкрили.



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Теми: НАБУкорупціяБПП
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