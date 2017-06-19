Охоронця Розенблата затримали з 200 тисячами хабара. Нардеп каже, що це провокація

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара.

Про це Українській правді повідомив нардеп БПП Сергій Лещенко.

За словами політика, хабар у розмірі 200 тисяч доларів США чоловік нібито отримав за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія — це провокація.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він в коментарі Житомир.info.

"Моя позиція така – це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться, і діяти в рамках законодавства. Всім злостивцям хочу повідомити, що за депутатський мандат не тримаюся і вірю в те, що справедливість восторжествує. До речі, мене НАБУ не допитувало", - прокоментував народний депутат.

Джерела у НАБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про затримання, але подробиць не розкрили.





