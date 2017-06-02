Макрон: США повернулись спиной к миру

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Пятница, 2 июня 2017, 02:31

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения - ошибка и для США, и для всей планеты.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

"Изменение климата - одна из главных проблем нашего времени. Он меняется днем ​​и ночью, но изменение климата глобальное. Это касается всех и если мы ничего не сделаем, наши дети познают мир миграции, войн, нищеты, опасный мир. Это не то будущее, которое мы хотим для себя, это не то будущее, которое мы хотим для своих детей, это не то будущее, которое мы хотим для нашего мира", - заявил Макрон.

В своей речи через несколько часов после объявления Трампа о выходе США из соглашения, Макрон сказал, что нет "никакого плана Б" по изменению климата. Это решение, по его словам, ошибка и для США, и для нашей планеты. Он призвал, перефразируя лозунг предвыборной кампании Трампа, "сделать нашу планету великой снова".

При этом Макрон пригласил американских ученых переехать во Францию ​​и продолжить свою работу, отметив, что США могут отворачиваются от мира, но его страна не будет отворачиваться от Америки.

Ранее, как сообщает Reuters, Макрон провел с Трампом телефонный разговор, в котором подчеркнул президенту США, что климатическая сделка не может быть пересмотрена. США и Франция продолжат сотрудничество, но не над проблемой климата.

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.

Темы: Франция США экология
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