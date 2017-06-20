Хитрый закон Порошенко прошел первое чтение: на кону Верховный Суд

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.



Законопроект №6232, внесенный Петром Порошенко, с учетом предложений главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, поддержали 253 депутата.



Следовательно, ко второму чтению документа на 794 страницы соответствующие процессуальные кодексы будут выписывать отдельными разделами. "Это будет несколько законов в одном законопроекте", – сказал Князевич в заключительном слове, после жарких дискуссий.



Князевич отмечал, что новый Верховный суд не сможет заработать без принятия этого законопроекта.



Автор альтернативного законопроекта №6232-1 Алена Шкрум предлагала разделить "самый длинный в истории" президентский проект на 5 отдельных законопроектов, напоминая, что "кодексы должны подаваться отдельно".



Представительница "Батькивщины" заявила, что президентский законопроект предлагает внести в новой редакции три кодекса, а также внести изменения в 8 других кодексов и 18 законов – но такие серьезные изменения потребуют много времени для обработки и введение в практику судов.



По словам Шкрум, президентский проект содержит лоббистские нормы и объединяет сразу несколько кодексов, потому что в коалиции нет доверия и есть страх, что отдельные законы не примут. "Он разрушает парламентаризм, государство и (институт) президента", – сказала депутат.



Она перечислили лишь некоторые изменения: автоматический арест средств на счетах за долги за газ и электроэнергию, вызов в суд через интернет, изменения относительно обращения в Международный коммерческий арбитраж, "убирается банковская тайна".



"Я в своем альтернативном законопроекте эти вещи вычеркивала", – сказала Шкрум.



Она отметила, что научно-экспертное управление также имеет много замечаний к нормам об электронном суде.



Впоследствии Шкрум удовлетворило компромиссное предложение профильного комитета. "Но подобное продвижения из Администрации президента этого законопроекта не восстанавливает доверия ...", – отметила она.



Шкрум все равно будет настаивать на изъятии нормы об "автоматическом аресте средств за долги за газ и электроэнергию" и "вызове в суд ответчика-третьего лица на интернет-портале судебной власти Украины", ведь эти вещи "будут злоупотреблением для судебной власти, доверие к которой не восстановлено ".



"Те вещи, которые недопустимы, должны исчезнуть (ко второму чтению), а не появиться в еще большем объеме", – заявила она.



Среди прочего, законопроект предусматривает дифференциацию ставок судебного сбора.



Иван Крулько заявлял: "Если нарушаем процедуру при принятии – потом будем иметь законопроект, который будет плохо работать. Этот закон был внесен не в соответствии с законодательством... Кодексы должны вноситься как отдельные законопроекты".



"Следующая грубая ошибка будет, когда комитет выпустит на второе чтение 5 законодательных актов", – сказал он и добавил, что еще не было так, чтобы автор ко второму чтению менялся.



Со своей стороны, Леонид Емец сказал, что Украина стоит на распутье – к честному и справедливому суду или назад "в болото" коррупции.



"Сегодня чрезвычайно ключевой момент ... Пока не будет изменений в процессуальное законодательство, остаются работать старый Верховный Суд и высшие специализированные суды", – сказал он.



"Иного варианта, как принимать эти законопроекты одним законом, не существует, потому что это очень большие риски... Ко второму чтению сформируем четкие изменения..., которые позволят запустить новый Верховный Суд, ликвидировать высшие специализированные суды и запустить реформу в апелляционные суды", – предложил Емец.

Дополняется…



Алена Рощенко, УП