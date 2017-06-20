Хитрый закон Порошенко прошел первое чтение: на кону Верховный Суд

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.



Законопроект №6232, внесенный Петром Порошенко, с учетом предложений главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, поддержали 253 депутата.



Следовательно, ко второму чтению документа на 794 страницы соответствующие процессуальные кодексы будут выписывать отдельными разделами. "Это будет несколько законов в одном законопроекте", – сказал Князевич в заключительном слове, после жарких дискуссий.



Князевич отмечал, что новый Верховный суд не сможет заработать без принятия этого законопроекта.



Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов отметил, что законопроект "прошел несколько раундов обсуждения и получил поддержку юридического сообщества".



"Юрисдикцию между общими, хозяйственными и административными судами предлагается разграничивать в зависимости от предмета, а не сторон спора", – сказал он, в частности.

Согласно пояснительной записке Филатова, президентский законопроект, среди прочего, внедряет "электронный суд" и определяет Верховный Суд единственной кассационной инстанцией.



Документ предусматривает широкие возможности осуществления судопроизводства с применением информационных технологий и совершение всех процессуальных действий через средства электронной связи "с соответствующими механизмами идентификации и безопасности".



"Участникам дела обеспечивается возможность принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, не покидая своего жилья или рабочего помещения, а для свидетелей, экспертов – в помещении другого суда", – говорится в записке.



Материалы дел будут храниться, как правило, в электронном виде, но участники дела смогут и дальше обращаться в суд в бумажной форме.



Планируется, что функционирование Единого государственного реестра исполнительных документов избавит от необходимости получать в суде исполнительные документы в бумажной форме и поможет сэкономить взыскателю время и средства.



Предусмотрено также "предъявление исполнительного документа к исполнению путем направления в орган исполнительной службы, частного исполнителя только одного заявления, которое можно будет подать в электронной форме, не выходя за пределы своего дома или рабочего места; оперативное передачи материалов исполнительного производства другому исполнителю в случаях, предусмотренных законом"..



Людям, которые проживают на оккупированной территории или в районе АТО, планируют обеспечить "доступ к информации по судебному разбирательству, принятого судебного решения по делам, в которых такие лица участвуют". Предусмотрен новый порядок определения территориальной юрисдикции дел, которые подсудны судам, расположенным на таких территориях.



Предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств в суд предлагают считать отдельным составом преступления и предусмотреть наказание.

Законопроект побуждает рассматривать дела в разумные сроки. Предусматривают меры процессуального принуждения, а также непринятие судом доказательств в случае их несвоевременной подачи или сокрытия; закрепляют пресекающие сроки для обращения с апелляционной или кассационной жалобой, заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.



Способствовать полной компенсации судебных издержек должны новые процессуальные институты обеспечения и предоплаты судебных расходов.



При этом суду и участникам дела дается возможность решать вопрос о судебных расходах отдельно, после решения дела по существу. Судебный сбор при обращении в порядке приказного производства, подачи иска в электронной форме будет меньше. В случае примирения без судебного решения предусмотрен возврат 50% судебного сбора.



Кроме того, предлагается внедрить систему "автоматизированного ареста средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денег, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя".



"По заявлению лица, владеющего правом требования о взыскании неоспариваемых денежной задолженности по письменным договорам, которая не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, суд выдает судебный приказ о взыскании задолженности с должника. Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается без вызова заявителя и должника и без проведения судебного заседания", – говорится также в записке.

"В течение 20 дней со дня выдачи судебного приказа должник вправе подать заявление об отмене судебного приказа. Если должник воспользуется своим правом – суд отменяет судебный приказ, если нет – приказ вступает в законную силу. Использование такой процедуры не является обязательным, и заявитель вправе требовать решить его дело в порядке искового производства", – добавляется в ней.

Кроме того, предполагается, что решение суда будет пересматриваться в кассационном порядке Верховным Судом по соответствующей жалобе "только один раз".



Верховный Суд может действовать в составе коллегии (из 3 или большего нечетного количества судей), палаты, объединенной палаты соответствующего кассационного суда, Большой Палаты Верховного Суда. Коллегия в случае несогласия с решением коллег может передать дело на рассмотрение палаты, в которую входит соответствующая коллегия, или объединенной палаты соответствующего кассационного суда, или Большой Палаты ВС.



Кроме того, в Кодексе административного судопроизводства предлагают предусмотреть так называемое прецедентное право: "процессуальный механизм рассмотрения типичных дел (в которых отношения сторон и правовые нормы, которыми они регулируются, похожи) по примеру решения Верховного Суда в одном из таких дел (образцовом деле)".

Предусмотрена также возможность привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащего в случае принятия им решения, противоречащего выводам о применении соответствующей нормы права, изложенным в постановлениях Верховного Суда. Основанием для начала дисциплинарного производства тогда будет определение суда.

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Автор альтернативного законопроекта №6232-1 Алена Шкрум предлагала разделить "самый длинный в истории" президентский проект на 5 отдельных законопроектов, напоминая, что "кодексы должны подаваться отдельно".



Представительница "Батькивщины" заявила, что президентский законопроект предлагает внести в новой редакции три кодекса, а также внести изменения в 8 других кодексов и 18 законов – но такие серьезные изменения потребуют много времени для обработки и введение в практику судов.



По словам Шкрум, президентский проект объединяет сразу несколько кодексов, потому что в коалиции нет доверия и есть страх, что отдельные законы не примут. "Он разрушает парламентаризм, государство и (институт) президента", – сказала депутат.



Она перечислили лишь некоторые изменения: автоматический арест средств на счетах за долги, вызов в суд через интернет, изменения относительно обращения в Международный коммерческий арбитраж, "убирается банковская тайна".



"Я в своем альтернативном законопроекте эти вещи вычеркивала", – сказала Шкрум.



Она отметила, что научно-экспертное управление также имеет много замечаний к нормам об электронном суде.



Впоследствии Шкрум удовлетворило компромиссное предложение профильного комитета. "Но подобное продвижения из Администрации президента этого законопроекта не восстанавливает доверия ...", – отметила она.



Шкрум все равно будет настаивать на изъятии нормы об "автоматическом аресте средств за долги за газ и электроэнергию" и "вызове в суд ответчика-третьего лица на интернет-портале судебной власти Украины", ведь эти вещи "будут злоупотреблением для судебной власти, доверие к которой не восстановлено ".



"Те вещи, которые недопустимы, должны исчезнуть (ко второму чтению), а не появиться в еще большем объеме", – заявила она.



Среди прочего, законопроект предусматривает дифференциацию ставок судебного сбора.



Иван Крулько заявлял: "Если нарушаем процедуру при принятии – потом будем иметь законопроект, который будет плохо работать. Этот закон был внесен не в соответствии с законодательством... Кодексы должны вноситься как отдельные законопроекты".



"Следующая грубая ошибка будет, когда комитет выпустит на второе чтение 5 законодательных актов", – сказал он и добавил, что еще не было так, чтобы автор ко второму чтению менялся.



Со своей стороны, Леонид Емец сказал, что Украина стоит на распутье – к честному и справедливому суду или назад "в болото" коррупции.



"Сегодня чрезвычайно ключевой момент ... Пока не будет изменений в процессуальное законодательство, остаются работать старый Верховный Суд и высшие специализированные суды", – сказал он.



"Иного варианта, как принимать эти законопроекты одним законом, не существует, потому что это очень большие риски... Ко второму чтению сформируем четкие изменения..., которые позволят запустить новый Верховный Суд, ликвидировать высшие специализированные суды и запустить реформу в апелляционные суды", – предложил Емец.

Филатов заверил, что именно комплексный характер вопросов "диктует необходимость одновременного изменения большого количества законодательных актов" – и нарушений нет.



Князевич отметил, что комитет предлагает "креативный вариант – но он в пределах регламента".



"По поводу дискуссионных вопросов – не вижу препятствий найти компромисс ко второму чтению. Без этого законопроекта мы не можем запустить в полной мере судебную реформу", – сказал он.



Князевич планирует принять доработанный законопроект уже на следующей сессионной неделе.

Алена Рощенко, УП, дополнено в 14:40

