Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором

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Вторник, 20 июня 2017, 16:06

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не видит оснований для введения во Львове чрезвычайной экологической ситуации в связи с проблемами с мусором.

Об этом она заявила на брифинге во вторник во Львове, передает "Интерфакс-Украина".

"Как видим, город не завален мусором, если мы вместе поработаем, то нам не нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию, поскольку это очень большая нагрузка для всех людей. Мы хотели бы решить эту проблему отдельно. Но в то же время увидим, как быстро мы сможем ее решить. Если надо будет, то будет (введена чрезвычайная ситуация – ред)", - заявила она.

"Сейчас я не вижу оснований для чрезвычайной ситуации", - добавила Супрун.

В то же время она заявила, что лабораторные исследования грунта указывают на чрезвычайно высокий уровень концентрации бактерий возле мусорных контейнеров в городе, что может привести к вспышкам инфекционных заболеваний, если эти отходы не убрать в ближайшее время.

"Мы сделали анализы грунта возле контейнерных площадок и есть очень высокий уровень бактерий, т.е. есть опасность, что из-за них могут возникнуть и распространиться заболевания", - сказала Супрун.

Как известно, в понедельник на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством". Он подразумевает ситуацию со скоплением мусора в городе.

По информации Львовского горсовета, на сегодняшний день во Львове собралось более 8,5 тысячи тонн отходов, которые никуда вывезти.

Темы: Львов Гройсман Садовый
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 16:34
Крісло хитається під п. Супрун, тому й вирішила прогнутися під БПП, Але не врахувала, що у Львові до біди вже близько. Невже треба таки дочекатися спалахів інфекційних захворювань?
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