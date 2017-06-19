У Львові назбиралося 8,5 тисяч тонн сміття - мерія

На сьогоднішній день у Львові назбиралося понад 8,5 тисяч тонн відходів, які нікуди вивезти.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Станом на сьогодні у Львові є понад 8,5 тис тонн ТПВ, які нема куди вивезти. Ситуація критична і загрожує небезпекою для здоров`я населення та життєдіяльності міста Львова. Для утилізації накопиченого сміття необхідно 850 одиниць спеціалізованої техніки. І це все в умовах умисно заблокованих для м. Львова полігонів ТПВ по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в зв'язку з погіршенням ситуації з утилізації твердих побутових відходів, в понеділок відбудеться позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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