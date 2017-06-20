К требованиям освободить журналиста Васина присоединился Союз журналистов России

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Вторник, 20 июня 2017, 16:47

Союз журналистов России совместно с Национальным союзом журналистов Украины во вторник в Вене подписали обращение с требованиями освободить недавно пропавшего в ОРДО Станислава Васина (Асеева).

Об этом сообщил в Facebook журналист "Радио Свободы" Андрей Дехтяренко.

"Только что в Вене на #fomconf2017 (конференция ОБСЕ, посвященная свободе слова - УП) председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подписал инициированное НСЖУ обращение к международному сообществу - о прояснении судьбы и освобождении блогера и журналиста Станислава Васина (Асеева), который пропал на территории, подконтрольной "ДНР"", - написал Дихтяренко.

В самом заявлении отмечается:

"Представители журналистских организаций Украины (Национальный союз журналистов Украины) и Российской Федерации (Союз журналистов России), участники международной конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" в Вене, выражают глубочайшую обеспокоенность судьбой донецкого журналиста Станислава Асеева".

Организации призвали приложить максимум усилий для освобождения журналиста.

"Призываем Международное сообщество приложить максимум усилий для выяснения судьбы нашего коллеги Станислава Асеева и его освобождения", - призывают они.

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

В СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Украинская правда

Темы: СМИ Донбасс свобода слова Росcия
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