До вимог звільнити журналіста Васіна приєдналась Спілка журналістів Росії

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Вівторок, 20 червня 2017, 16:47

Спілка журналістів Росії разом з Національною спілкою журналістів України у вівторок у Відні підписали звернення з вимогами звільнити нещодавно зниклого в ОРДО Станіслава Васіна (Асєєва).

Про це повідомив у Facebook журналіст "Радіо Свободи" Андрій Діхтяренко.

"Тільки що у Відні на fomconf2017 (конференція ОБСЄ, присвячена свободі слова - УП) голова Спілки журналістів Росії Всеволод Богданов підписав ініційоване НСЖУ звернення до міжнародного співтовариства - про прояснення долі і звільнення блогера і журналіста Станіслава Васіна (Асєєва), який зник на території, підконтрольній "ДНР"", - написав Діхтяренко.

У самій заяві зазначається:

"Представники журналістських організацій України (Національна спілка журналістів України) і Російської Федерації (Спілка журналістів Росії), учасники міжнародної конференції ОБСЄ "Свобода ЗМІ в умовах нестабільності" у Відні, висловлюють глибоку стурбованість долею донецького журналіста Станіслава Асєєва".

Організації закликали докласти максимум зусиль для звільнення журналіста.

"Закликаємо Міжнародне співтовариство докласти максимум зусиль для з'ясування долі нашого колеги Станіслава Асєєва і його звільнення", - закликають вони.

Окрім того, спілки журналістів роблять припущення, що Васіна затримали члени незаконного угруповання "ДНР".

Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом - Станістлав Васін.

В СБУ заявили, що Станіслав Асєєв дійсно зник на початку червня на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Олег Твердь, для УП

Теми: ЗМІ Донбас свобода слова Росія
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