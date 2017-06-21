НАПК полностью проверяет декларации полсотни чиновников

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Среда, 21 июня 2017, 14:43

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского.

В списке указаны все члены кабинета министров, три народных депутата: Давид Макарьян (БПП), Александр Третьяков (БПП), Елена Сотник (Самопомощь).

 
 

Также НАПК проверяет декларацию главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и судьи высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеця.

Как известно, в мая 2017 года НАПК сообщила, что проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.

Украинская правда

Темы: декларации НАПК коррупция
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