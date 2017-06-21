НАЗК повністю перевіряє декларації півсотні чиновників

Національна агенція із запобігання корупції проводить повну перевірку декларацій 49 чиновників, включно із президентом Петром Порошенком і прем'єром Володимиром Гройсманом.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит журналіста Гліба Канєвського.

У списку вказані усі члени Кабінету міністрів, три народних депутата: Давид Макар'ян (БПП), Олександр Третьяков (БПП), Олена Сотник (Самопоміч).

Також НАЗК перевіряє декларацію глави Нацбанку Валерії Гонтаревої і судді Вищого господарського суду України Віктор Швець.

Як відомо, у травні 2017 року НАЗК повідомила, що проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік 96 осіб.

Українська правда