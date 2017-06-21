НАПК полностью проверяет декларации полсотни чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.



Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского.



В списке указаны все члены кабинета министров, три народных депутата: Давид Макарьян (БПП), Александр Третьяков (БПП), Елена Сотник (Самопомощь).

Также НАПК проверяет декларацию главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и судьи высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеця.



Как известно, в мая 2017 года НАПК сообщила, что проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.



Украинская правда