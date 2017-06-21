Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК полностью проверяет декларации полсотни чиновников

Среда, 21 июня 2017, 14:43

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского.

В списке указаны все члены кабинета министров, три народных депутата: Давид Макарьян (БПП), Александр Третьяков (БПП), Елена Сотник (Самопомощь).

 
 

Также НАПК проверяет декларацию главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и судьи высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеця.

Как известно, в мая 2017 года НАПК сообщила, что проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПКкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
декларации
Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Комитет Рады поддержал законопроект о возвращении э-декларирования
Мы не быдло
Последние новости
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
Все новости...
Реклама: