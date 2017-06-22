Трамп продлил санкции против Северной Кореи

104 просмотра
0
Четверг, 22 июня 2017, 04:09

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР

Об этом идет речь в уведомлении президента для Конгресса США, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно уведомлению, силу сохраняют ряд санкций, введенных в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Их срок действия истекал 26 июня 2017 года.

"Действия и политика правительства Северной Кореи, которые дестабилизируют Корейский полуостров и ставят под угрозу вооруженные силы Соединенных Штатов, союзников и торговых партнеров в регионе, включая ядерную и ракетную программу; И другие провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось, 1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Напомним, недавно США решили направить третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Темы: Северная Корея США санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Маккейн рассказал, что не дает ему спать по ночам 20 июня 2017, 04:30
США: КНДР виновна в смерти студента, которого Пхеньян держал в тюрьме 20 июня 2017, 03:53
Американский студент, которого вернули из КНДР, умер 20 июня 2017, 00:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20
Спецслужбы США: Россия пыталась "хакнуть" избирательные системы 21 штата
ТКГ согласовала "хлебное перемирие" на Донбассе
Порошенко: Украина не считает нужным изменение Минского и Нормандского форматов
Все новости
Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину

Семья

8 вещей, которые чаще всего "убивают" браки