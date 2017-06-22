Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР

Про це йдеться в повідомленні президента для Конгресу США, опублікованому на сайті Білого дому.

Згідно з повідомленням, силу зберігають ряд санкцій, запроваджених в 2008, 2010, 2011, 2015 і 2016 роках. Їх термін дії закінчувався 26 червня 2017 року.

"Дії і політика уряду Північної Кореї, які дестабілізують Корейський півострів і ставлять під загрозу збройні сили Сполучених Штатів, союзників і торгових партнерів в регіоні, включаючи ядерну і ракетну програму; І інші провокаційні, дестабілізуючі та репресивні дії і політика уряду Північної Кореї продовжують представляти собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб через співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії

Рада Безпеки ООН 2 червня одноголосно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Нагадаємо, нещодавно США вирішили направити третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї.