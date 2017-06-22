Россия предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию
Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию.
Соответствующую информацию РИА Новости подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.
"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято", — заявил Шаманов.
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